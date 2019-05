Leonardo Da Vinci, mostra in 3D a CinecittàDue

Il Genio di Leonardo Da Vinci torna a prendere vita grazie alle nuove tecnologie. Dal 18 al 26 Maggio 2019, in occasione del cinquecentenario dalla sua morte, la Galleria Commerciale CinecittàDue ospita una grande mostra dedicata alle opere più importanti del Maestro. Non una semplice esposizione, bensì una vera e propria esperienza sensoriale, che, grazie all’utilizzo della realtà virtuale, consente al visitatore di immergersi nelle invenzioni e nei quadri presenti.

Leonardo Da Vinci a CinecittaDue

La mostra prevede la fedele riproduzione di alcune delle sue più celebri opere, dislocate in due postazioni, nella Piazza Centrale, che ospiterà Bombarda, Mitraglia, Carro armato e Ornitottero, e nella Sala Espositiva al III livello, che offrirà un’ampia panoramica dell’estro creativo di Leonardo, esponendo Ponte autoportante, Catapulta, lo studio sul Moto alternato e continuo, Scala mobile, Odometro, Cuscinetto a sfere, Camma eccentrica, Catena a trasmissione, Cric, Rocchetto a lanterna, Automa cavaliere, Teschio alabastrino, e, dulcis in fundo, la Gioconda.

Opere straordinarie, incredibilmente innovative per l’epoca in cui furono ideate, e che, ancora oggi, continuano ad essere di grande attualità. Per apprezzarne meglio il significato ed il valore storico, gli organizzatori hanno predisposto delle postazioni di realtà virtuale attrezzate con appositi visori, che riporteranno il visitatore indietro nel tempo di oltre 500 anni, in ambienti completamente ricostruiti in 3D. Grazie a queste nuove tecnologie, le informazioni vengono recepite in modo più immersivo, divertente e “attivo”. Il coinvolgimento è totale: sensoriale, emozionale e cognitivo.

Gli ospiti testeranno “virtualmente” tre macchine da guerra (bombarda, mitraglie e carro armato) e una macchina volante (l’ornitottero), che li porterà a visitare il laboratorio di Leonardo dove, tra interno ed esterno, potranno osservare le invenzioni più importanti in funzionamento. Le postazioni sono molto semplici da utilizzare, studiate per rendere autonoma la gestione dell'esperienza, e consentono di scegliere tra più lingue.

Con questa grande istallazione, la Galleria Commerciale CinecittàDue conferma ancora una volta il suo desiderio di essere per il territorio di riferimento non solo la piazza privilegiata dello shopping, ma un vero e proprio centro di aggregazione, offrendo anche prodotti culturali e di utilità sociale.

Nei giorni feriali, la mostra sarà aperta al pubblico dalle 15 alle 19, mentre la mattina sarà riservata agli studenti, con il coinvolgimento di molte scuole medie di Roma. Nel weekend, invece, gli orari saranno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Per maggior informazioni www.cinecittadue.com o facebook.com/CinecittaDue