Leonardo Angelucci in concerto presso Confusione Fest

Il cantautore e chitarrista romano torna sul palco per una data unica nella capitale, accompagnato dalla sua band in elettrico, per ripercorrere i brani dell'EP "Contemporaneamente" e dell'album "Questo frastuono immenso". Angelucci è attualmente al lavoro sul suo secondo album con la produzione artistica di Giorgio Maria Condemi (Motta, Marina Rei, Spiritual Front, Operaja Criminale, etc.) ed in promozione del suo primo romanzo "Luna, ovvero Nessuno", scritto durante il lockdown e pubblicato da Phasar Edizioni di Firenze il 22 maggio 2020.



Chitarrista e cantautore nato a Roma, Leonardo Angelucci è cresciuto nella provincia: è fondatore dei “Black Butterfly” e della Folk Prog band “Lateral Blast“, con le quali ho prodotto tre dischi e suonato in tantissimi palchi per oltre dieci anni. Spinto dalla necessità di dar voce a dei pensieri poco calzanti in un contesto Progressive ha deciso di iniziare il suo primo lavoro solista, di stampo si cantautorale ma con una verve pur sempre rock. Ha pubblicato “Contemporaneamente“, il mio primo EP solista, a maggio 2017, per ALKA RECORD LABEL di Ferrara. Nel dicembre 2017 ha iniziato a lavorare al primo album sotto la direzione artistica di Manuele Fusaroli, noto produttore della scena indipendente nazionale (The Zen Circus, Tre Allegri Ragazzi Morti, Nada, Luca Carboni, Motta, Nobraino, Le luci della centrale elettrica, etc.) e Massaga Produzioni. Il 10 agosto 2018 è uscito “Sedile posteriore”, primo singolo che anticipa il primo album.

A settembre 2018 si conclude il Breakin the summer Tour, con più di 500 ep venduti, una ristampa in deluxe edition e quasi 100 concerti in tutta la penisola, dall’uscita di “Contemporaneamente”. Il 19 ottobre 2018 esce “Questo frastuono immenso”, album d’esordio per Alka Record Label di Ferrara. L’Album parla della capacità di amare ed essere felici, della linea di confine tra amore e amicizia, del desiderio di possedere il bene e di tenere a debita distanza il male, del bisogno di distrarsi e della fatica a lasciarsi andare. A legare ulteriormente le dieci tracce dell’album, una spiccata attenzione alle sonorità, che vanno dal pop-rock alle sonorità sixties, dal folk al reggae, passando per il punk e ritmi calypso. Da ottobre è in tour promozionale in tutta Italia, pubblica quattro videoclip estratti dal disco e raggiunge ottimi risultati promozionali con il nuovo videoclip di “Un’altra canzone” in anteprima su Repubblica.it dopo la presentazione su Rai Radio 1.

Confusione Fest



Via di Galla Placidia 184 – Roma

live music dalle 21.30 alle 23.30

Info: 3382751028 – 3939413368

(prenotazione obbligatoria)



Aperto tutti i giorni dalle 17 alle 2.00

parcheggio custodito in area / 2€

food truck / MOZAO - Street Food & Banqueting - Pret-à-Polpett

cocktail bar - birreria – winetasting



Line-up

Leonardo Angelucci:voce e chitarra elettrica

Antonello D'Angeli: chitarra elettrica e voce

Matteo Troiani: basso

Tommaso Guerrieri: batteria