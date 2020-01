Leonarda Frittoli presenta Racconto, la mostra a Interzone Galleria

Mercoledì 15 gennaio 2020 ore 19, INTERZONE GALLERIA presenta la mostra RACCONTO di Leonarda Frittoli.



«Perché Cappuccetto Rosso viene mandata da sola nel bosco? La mamma davvero non sapeva che la figlia avrebbe incontrato il lupo? E perché la nonna abita così lontano? E’ per cieca fiducia che Pollicino e i suoi fratelli seguono i loro genitori di notte, nel bosco?[...]»



Le opere di Leonarda Frittoli proposte in mostra a INTERZONE GALLERIA, prodotte nell’arco di alcuni anni...«sono come dei piccoli sentieri che si dipanano nel bosco. Racconti fatti di semplici tratti, due o tre colori. Una collana di indizi, immagini legate agli affetti più dolorosi, alla paura di essere stati piccoli, poi grandi, e di nuovo piccoli. In cerca di risposte che come i sentieri si perdono nell’oscurità».



Sono passati cinque anni dalla precedente esposizione di Leonarda alla galleria INTERZONE. L’artista oggi si rivela a noi con una mostra dedicata a Etty Hillesum – scrittrice olandese di origine ebraica vittima della Shoah – la figura della scrittrice appare in mostra protetta da un parallelepipedo, libera di immergersi completamente nella lettura. Nel percorso espositivo, fatto di disegni in piccolo e medio formato spesso solo accennati da tratti di colore monocromo, compaiono molte figure femminili, tra esse spicca Ofelia, colta nell'attimo di massima libertà, la caduta.

«RACCONTO è anche il percorso di una figura che si vede solo da piccola e non riesce a vedersi grande. Allora prova a confrontarsi con quello che ha a disposizione: la famiglia, la natura, gli specchi.»



L’artista Leonarda Frittoli sarà presente al vernissage della mostra Mercoledì 15 gennaio 2020 ore 19.



Catalogo: RACCONTO, colore, italiano e inglese, INTERZONE, 2020