Leo & Jole per il San Valentino al Big Mama

Leonardo Marcucci(chitarra) e Jole Canelli(voce) in concerto per un San Valentino dal blues allo swing

Ospiti speciali della serata saranno Raffaele Toninelli al contrabbasso, Marco Ronconi alla batteria e Stefano De Sando (voci e narrazioni)



In repertorio ci sono cover e brani meno famosi, italiani e stranieri, di Swing Francese e Blues Americano. Tutti però in grado di mettere in mostra le doti vocali di Jole e l’eclettismo musicale di Leonardo. Una occasione da non perdere per ascoltare in intimità due giovani artisti che faranno presto parlare di sé!



Leonardo Marcucci, chitarrista toscano, ha seguito tutte le tappe che un giovane artista può toccare inseguendo una crescita musicale di qualità: Musicultura, Sanremo Lab, Progetto Radar, Music Italy Show sono tutti laboratori artistici che provano a selezionare le migliori promesse nel campo della musica d’autore.

Ha anche aperto i concerti di importanti artisti come Gino Paoli, Gareth Pearson e altri. Vanta al suo attivo numerose collaborazioni di prestigio, sia live che in sala di registrazione. Ha poi incontrato la vocalist Jole Canelli con cui ha formato un duo (DUEPUNTOZERO) voce e chitarra che non mancherà di stupire e impressionare qualunque spettatore.



Nel corso della loro carriera Leo & Jole sono stati opening act e hanno suonato con: Tonino Coggio, Mariella Nava, Renzo Arbore, Stefano “Cocco” Cantini, Giorgio Secco, Ares Tavolazzi, Rita Marcotulli, Alfredo Golino, Gino Paoli, Danilo Rea, Enrico Ruggeri, Greg Hutchinson, Valeria Rossi, Irene Grandi, Erriquez (BandaBardò), Bobo Rondelli, Jennifer Batten, Stefano De Sando, Nini Salerno, Vittorio De Scalzi, Marco Guidolotti….