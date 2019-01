L'Ultimo Buffone: Leo Bassi torna a Roma

A distanza di un anno dal Successo del Capodanno 2018, che a Piazza di Monte Savello lo incoronò "Ultimo Buffone di Roma", l'eclettico e sovversivo Leo Bassi torna nella capitale con il suo nuovo spettacolo "L'Ultimo Buffone", appunto, nel quale racconterà il suo incredibile percorso attraverso le culture e i generi teatrali.



“L’Ultimo Buffone”, nasce da una scoperta fatta dalla sorella di Leo Bassi, Joanna, nell’archivio della fondazione Lumiere a Lyon in Francia. Nel maggio del 1896, i Fratelli Lumiere avevano filmato il bisnonno di Leo Bassi, Giuseppe, con il fratello Giorgio, quando lavoravano nel Circo Rancy della cittá di Lyon. Sono filmati eccezionali, probabilmente le prime immagini in movimento di “Clown” della storia. Immagini che ci rimandano indietro ad un’epoca quando l’Europa aveva ancora tutta la sua innocenza, voglia di vivere e quella smania di cambiamenti positiva, ignara dell’orizzonte di guerra che l’alba del nuovo secolo avrebbe portato con sè. A partire da questi filmati, Leo Bassi sviluppa uno spettacolo intenso e molto divertente dove analizza quel paradiso perduto, del mondo del Buffone e del Clown. Il genio della provocazione rimane fedele a quella lotta che sempre è stata sua: “Difendere il profondo valore umanistico dell’Arte del Buffone”.



Proprio per questa battaglia Bassi ha fondato l' "Accolta Mondiale dei Buffoni" (www.buffoons.world) scrivendo un manifesto insieme ad altri grandi nomi della clownerie e della Commedia dell'Arte (sopratutto italiani). Giovedì 31 sarà anche l'occasione per presentare ufficialmente la nascita di questa nuova sorprendente organizzazione che si propone togliere ai politici il "monopolio del ridicolo" rilanciando il ruolo del buffone nella società contemporanea.



Lo spettacolo previsto alle ore 21:00 sarà anticipato da un'azione di Piazza che vedrà la partecipazione alle ore 17:00 di moltissimi altri buffoni dell'Accolta e che dovrebbe culminare con un'azione pacifica e colorata in Piazza Montecitorio. Quando si tratta di Leo Bassi, ci si deve aspettare anche questo.