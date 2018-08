Lemon Three-O ai giardini di Castel Sant'Angelo

Il 16 agosto alle 21.45 16/8 il Lemon Three-O animerà i viali dei Giardini di Castel Sant'Angelo a Letture 'Estate. Il Lemon Three-O trasfigura in versione acustica alcuni brani del repertorio della canzone italiana d’autore più ricercata e dal respiro internazionale (Paolo Conte, Bruno Lauzi, Carlo Alberto Rossi, Zucchero, Meg, i Matia Bazar, Bruno Canfora, Gianni Ferrio, Luigi Tenco) e restituisce atmosfere e melodie impresse nell’immaginario attraverso una sonorità contemporanea, nuova e inaspettata.



Con Silvia Manco, piano, voce, arrangiamenti; Francesco Pierotti, contrabbasso; Valerio Vantaggio, batteria. Silvia Manco: pianista, cantante, compositrice, autrice di testi, arrangiatrice, salentina di nascita si trasferisce a Roma dove collabora con importanti musicisti tra i quali Roberto Gatto, Maurizio Giammarco, Dario Deidda, Fabio Zeppetella, Renzo Arbore. Incide diversi album a proprio nome

(Big city is for me, Micca Club Records 2007-Afternoon songs, Nuccia Records 2010, Casa Azul Dodicilune 2012) e partecipa a manifestazioni e festival in Italia e in Europa.

Nel 2015 incide il brano Misery di Tony Scott inserito nella compilation di Dodicilune Hunger and Love tribute to Billie Holiday nel centenario dalla nascita dell’artista. Alcuni suoi brani entrano a far parte di colonne sonore per il cinema (Fandango: “La vita facile” del 2011 e “Io viaggio da sola” del 2013) e per alcune fiction televisive e spettacoli teatrali. Nel 2016 partecipa a Nino! Il jazz omaggia Nino Manfredi con un ensemble, guidato da Roberto Gatto, che esegue le musiche di A. Trovajoli, F. Carpi, P. Umiliani e molti altri tratte dai film con protagonista Nino Manfredi, per la collana editoriale Jazz italiano 2016 de L’Espresso/La Repubblica.

