Lemandorle in concerto al Monk

Lemandorle sono un duo, un po' dj, un po' producer, un po' cantautori, hanno la barba e suonano con i computer, google e la tecnologia: un Mac, un microfono, tre-minuti-tre per raccontare delle storie di tutti i giorni, descritte per immagini come se la vita fosse una bacheca di Pinterest.

Il progetto Lemandorle mescola musica da club, pop e cantautorato. Il concerto del 31 agosto al Monk sarà un'ottima occasione per vederli all'opera dal vivo.