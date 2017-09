Leila della tempesta al Teatro Vascello

di Ignazio De Francesco

con Alessandro Berti e Sara Cianfriglia

nell'ambito de LE VIE DEI FESTIVAL e in collaborazione con I TEATRI DEL SACRO



In Leila della Tempesta Alessandro Berti e Sara Cianfriglia danno voce e corpo alla storia vera di Padre Ignazio De Francesco che da anni segue i detenuti del carcere della Dozza a Bologna, proponendo un cammino spirituale basato non sulla Bibbia e sul Corano , ma sulla Costituzione e sui diritti umani.



L’Altro non sono gli altri: l’Altro siamo noi, è ciascuno di noi. Ignazio ne prende coscienza quando conosce Leila, detenuta di origine tunisina. Leila non vuole più parlare con lui perché si sente ingannata: Ignazio parla un arabo perfetto, conosce a memoria il Corano, veste con un abito di foggia orientale ma non è un “fratello”, non è musulmano, è un monaco, è – senza ombra di dubbio – l’Altro.



Lo spettacolo racconta l’incontro-scontro fra due posizioni che solo superficialmente appaiono inconciliabili e che invece trovano proprio sul tema dei diritti, della compassione e dello spirito un’assoluta consonanza. Il monaco e la detenuta, il cristiano e il musulmano, il dialogo tra i due non parte certo nel migliore dei modi: Leila è una donna forte e determinata nel difendere le proprie tradizioni, Ignazio l’ascolta e la comprende, ma non rinuncia a mostrarle le contraddizioni fra la Fede e la sua vita e pian piano ogni pregiudizio perde consistenza, la diffidenza diventa ascolto, il sospetto complicità, senza retorica, senza indagine sociologica ma solo grazie al dialogo sincero e onesto fra esseri umani.



Per un numero limitato di spettatori, si consiglia la prenotazione al 334.8464104