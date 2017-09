Lei: la serva parla al Teatro L'Aura

Sabato 9 e domenica 10 settembre sul palco del Teatro L'Aura si esibirà Magda Saba con la sua LEI: LA SERVA PARLA la struggente storia di Francesca, serva in casa della famiglia Deledda che, a seguito di una gravidanza indesiderata e di vicende spiacevoli, decide finalmente di liberarsi dal ruolo di vittima per indossare, invece, la veste di donna artefice del proprio destino. Una storia di liberazione e di accettazione ma soprattutto di celebrazione della donna come madre, artista e amante.



Per maggiori info:

al Teatro L'Aura

Vicolo di Pietra Papa, 64 (angolo con Via Pietro Blaserna, 37)

Roma Zona Viale Marconi