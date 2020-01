"Gioca da solo. Sfida i tuoi amici", a Roma il tour LEGO Hidden Side

LEGO® Hidden Side™ arriva con un nuovo tour alla Galleria Commerciale Porta di Roma sabato 25 e domenica 26 gennaio, dalle 10.00 alle 22.00: vieni a provare l’innovativa modalità multiplayer e scopri i nuovi set della linea!

I set Hidden Side sono gli unici ad offrire un'esperienza di gioco interattiva in cui i bambini utilizzano la Realtà Aumentata per cacciare i fantasmi che si nascondono all’interno dei playset LEGO; dal 2020, inoltre, è possibile giocare anche in modalità multiplayer: bambini e ragazzi potranno sfidarsi in emozionanti cacce ai fantasmi, sia virtualmente sia fisicamente con gli amici.

La nuova esperienza di gioco è compatibile con le 6 novità lanciate a gennaio, ma anche con i modelli del 2019, e permette sfide che coinvolgono fino a quattro giocatori contemporaneamente.

Cacciatore o fantasma? Vieni nell’area LEGO ed entra nel mondo spettrale di Newbury! Potrai vedere da vicino i set Hidden Side e partecipare a fantasmagoriche sfide con altri giocatori, scegliendo la tua modalità di gioco preferita: con la modalità "Cacciatore di Fantasmi" potrai catturare i fantasmi, mentre in modalità "Fantasma", sarà possibile unirti ad altri due giocatori per infestare i set LEGO® Hidden Side™ e nasconderti alla vista dei cacciatori di fantasmi.

Ci saranno promoter LEGO esperti del mondo del gaming per aiutare i bambini a scoprire tutte le funzionalità della app.

Se hai il coraggio di osare e vuoi aiutare Jack e Parker, i due youtuber protagonisti di LEGO Hidden Side, ti aspettiamo alla Galleria Commerciale Porta di Roma in via Alberto Lionello, 201 a Roma sabato 25 e domenica 26 gennaio dalle 10.00 alle 22.00. Ingresso libero.