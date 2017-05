Legion Run 2017

Legion Run a Roma pronta a partire. Le Legioni tornano nella Capitale: dopo il grande successo della I Edizione, sabato 13 maggio 2017 torna l'emozionante corsa di 5km con 21 ostacoli di acqua, fango e ghiaccio da superare con l'aiuto della propria Legione.

La Legion Run non è una competizione, si parte insieme e si finisce insieme. L'obiettivo è quello di superare gli ostacoli e di aiutare i compagni a superarli. Per tutti coloro che vogliono vivere un'avventura indimenticabile.

Ognuno dovrà scalare pareti ripide e scivolose, strisciare sotto il filo spinato, rotolarsi nel fango, saltare nel vuoto, tuffarsi in piscine piene d'acqua o addirittura ghiaccio e perfino giocare col fuoco.

L’ingresso all’Ippodromo di Tor di Quinto è libero e anche chi non partecipa alla gara potrà entrare e vivere la magica atmosfera dell'evento. L’invito a tutti i Legionari è di farsi accompagnare da familiari, amici e colleghi per condividere con loro l'emozione della giornata.

All’interno dell’Area Festival ci saranno due Aree didattico-interattive, anche per i bambini, curate dal gruppo di rievocazione Storica VII Gemina: - La cucina Romana, usi modi e profumi di come stavano a tavola gli antichi romani, i gusti in voga durante l'epoca imperiale, le tecniche di cottura e la riscoperta di sapori persi nel tempo; - Mina, le tecniche di assedio e contro-assedio in epoca romana, la riproduzione della prima arma a gas della storia e le tecniche di difesa.

La lunga giornata di sport e divertimento inizierà alle ore 11.00 e andrà avanti fino a tarda serata nell’Area Festival, dove sarà attrezzata una zona Food con barbecue e brace per rifocillare i legionari dopo le fatiche della gara ed allietare tutto il pubblico presente.

I percorsi di gara della Legion Run verranno allestiti nel cuore di Roma, all’interno dell’Ippodromo dei Lancieri di Montebello a Tor di Quinto.

Con l’iscrizione si avrà diritto all’esclusiva Maglia del Legionario, alla prima birra gratis e alla medaglia per coloro che riusciranno a completare tutto il percorso.