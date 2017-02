Leggi Casal Bertone Vol.II

CROSS BOOKING ED INCONTRI LETTERARI IN GALLERIA Al Centro Commerciale Auchan Casalbertone prosegue la seconda edizione di "Leggi Casal Bertone", in collaborazione con Biblioteche di Roma Roma, VII Febbraio 2017 Dopo il successo della prima edizione, che si è conclusa a Luglio, nel Centro Commerciale Auchan Casalbertone continua l'iniziativa "Leggi Casal Bertone"dedicata agli amanti della lettura, grandi e piccini: una Zona Libro in galleria ospita il servizio di cross booking, laboratori e tanti eventi letterari accompagnati da degustazioni enogastronomiche. La mini-biblioteca è aperta al pubblico con servizio di prestito libri del circuito "Biblioteche di Roma" e la possibilità di scambiare i propri volumi con quelli presenti. Il servizio è attivo tutti i weekend dalle 16 alle 20. Nella stessa area è previsto un ciclo di incontri con autori del territorio, ogni sabato di novembre, dalle 17.00 alle 19.00. Questi incontri saranno accompagnati da degustazioni di vini locali. Per favorire la promozione alla lettura tra i bambini saranno organizzati laboratori didattici e attività di reading, un venerdì al mese dalle 17.00 alle 19.00. La seconda edizione di "Leggi Casal Bertone" è organizzata in collaborazione con Biblioteche di Roma, Agenzia Edelweiss, Fisar sezione di Roma, Società Cooperativa Il Semaforo Blu. Segue il programma di eventi. Programma degli incontri mesi Febbraio/Aprile 2017  Presentazione Opere di Autori Locali Gli scrittori del territorio incontrano il pubblico del Centro Commerciale in appuntamenti mensili dedicati alle opere letterarie romane - in collaborazione con Biblioteche di Roma e Agenzia Edelweiss - Sabato 11 Febbraio 2017 ore 17,00 Salvatore Spoto - "Roma esoterica" - Newton Compton Editori - Sabato 11 Marzo 2017 ore 17,00 Paolo Brogi - "Il Parmigiano Re" - Aliberti Editore - Sabato 8 Aprile 2017 ore 17,00 Laura Larcan - "Roma, le scoperte mai raccontate" - Carta Canta Editore.  Assaggi di Vini locali Dopo ogni incontro con l'autore locale, presentazione e degustazione di vini del territorio a cura di FISAR - Sezione Roma"  Laboratori di Lettura per Bambini Appuntamenti di avvicinamento al mondo della lettura dedicati ai più piccoli, a cura Coop.sociale "Il Semaforo Blu" di Roma, per reading, racconti e divertenti laboratori didattici (INSERISCI LOGO SEMAFORO BLU) -24 FEBBRAIO -"Il carnevale degli animali" Letture di storie legateal carnevale e laboratorio di costruzione maschere. Età: +4 -17 MARZO -"P di papà" Storie dedicate ai papà, per celebrare insieme la festa del 19 marzo. Età: 2+ -21 APRILE -"Piccole orecchie" -presentazioni di libri per bambini delle più interessanti novità editoriali uscite in occasione della Bologna Children's Book Fair (3-6 Aprile 2017), l'appuntamento internazionale di settore dell'editoria Ragazzi. Età: 2+