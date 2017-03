Leggere il mondo. Nuovi cataloghi per nuovi destini

Martedì 21 Marzo all'Università Roma Tre - Dip. Scienze della Formazione - una giornata di studio e confronto tra editori, insegnanti, scrittori ed esperti sui libri da scegliere per raccontare ai bambini e ai ragazzi il mondo che è qui, per affrontare i grandi temi di oggi, attraverso la buona letteratura. E per capire cosa possa servire alla scuola. Si parte da tre tavole rotonde in contemporanea: sull'editoria, sulla scuola e sullo sport. Scuola ed editoria sono i protagonisti naturali di questa giornata di lavoro: è stato aggiunto lo sport perché in quella pratica forse si è trovato il modo di abbattere pregiudizi e barriere. Programma completo e moduli di iscrizione (GRATUITA) on line: http://www.sinnos.org/seminario-leggere-il-mondo/ A cura di Sinnos editrice, con il contributo del Mibact e la consulenza del Dipartimento di Scienze della Formazione Roma Tre