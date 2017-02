“Leggende romane” alla Sala Massimo Troisi

Dopo il debutto al Teatro Sala Petrolini di Roma, approda alla Sala Massimo Troisi di Ostia Via Cardinal Ginnasi 12 dal 10 al 12 marzo il nuovo spettacolo tutto da ridere della compagnia teatrale lidense Gli Squilibristi: "Leggende romane". Con all'attivo già diverse esperienze teatrali (tra cui Last minute di Adriano Bennicelli, che replicherà il 7-8-9 aprile al Teatro Auditorium Giulanco di San Cesareo), la giovane compagnia si cimenta con un divertente testo inedito scritto e diretto dalle eclettiche Micaela Sangermano e Jessica Pacioni. La piéce racconta in chiave ironica alcune leggende e storie vere legate alla nascita e allo sviluppo della grande città di Roma: dai due gemelli allevati da una lupa, al ratto della Sabine; dalle famose oche del Campidoglio all'impero di Nerone e Costantino, per arrivare ai nostri giorni e ridere anche di noi stessi. Dalla mitologia greca arrivano a presentare lo spettacolo le tre Parche, le "signore del fato", così chiamate anche dal popolo romano. Con battute esilaranti e buffi personaggi, il filo del destino della capitale si dipanerà attraverso i secoli seguendo i ritmi incalzanti di uno spettacolo spassoso e allo stesso tempo istruttivo, adatto a tutte le età. Al pubblico, infatti, verrà consegnata una cartina di riferimento dove saranno indicati i monumenti citati durante la rappresentazione, uno spunto in più per (ri)scoprire i luoghi più o meno conosciuti della nostra amata città. Riusciranno le future generazioni "romane" a trarre ispirazione dal mos maiorum degli antichi e guidare Roma verso nuovi e gloriosi orizzonti? Lo scopriremo alla fine di questo stravagante e bizzarro viaggio nel nostro passato. Gli interpreti: Chiara Rovan, Piero Olivieri, Jessica Pacioni, Marco Scarpellini, Micaela Sangermano, Eric Bastianelli. I costumi sono di Paolo Pioppini, foto e grafica di Danilo Giovannangeli. Per info e prenotazioni (obbligatorie): 06.5665208 - 347.1229607 - FB: Compagnia teatrale gli squilibristi - email: glisquilibristi@hotmail.com.