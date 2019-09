La leggenda del pianista sull'oceano: Cicci Santucci le musiche dei grandi film

La leggenda del pianista sull’Oceano

Di ritorno dal concerto di New York in cui hanno suonato un vasto repertorio delle musiche da film italiane, Cicci Santucci , la tromba “impegnata” della “Leggenda del pianista sull’oceano”, e Luca Ruggero Jacovella , pianista di lungo corso , ospite delle più importanti concert-hall internazionali, con farnno dono di una serata in Salagnini insieme a due eclettici musicisti frequentatori anch’essi di ambiti musicali di prestigio: Il contrabassista Valerio Serangeli ed il batterista Davide Pentassuglia.

I musicisti hanno scelto questa nuova location che sta affermandosi come spazio emergente del panorama musicale romano, per la sua accoglienza, intimità, atmosfera e competenza di chi la frequenta ed ascolta. Liberando con spontaneità e sorrisi le loro sonorità, musicisti come Giovanni Palombo, Gabriele Coen ,Roby Penazzi, Alessanrdro Tomei, gli stessi Jacovella e Serangeli, tra i più affermati , stanno costruendo un consenso attorno alla musica jazz, con una senso di partecipazione sorprendente.

Questa volta con Cicci Santucci sarà davvero un evento eccezionale, tanto per il tema “Le musiche perfette dei più famosi film” quanto per la presenza di questo straordinario artista che vive e suona in America, una carriera lunghissima e quella colonna sonora che lo ha “condannato” alla notorietà, ma che rappresenta solo un granello di sabbia nella spiaggia bellissima della sua vita artistica, ultima nel tempo, sempre insieme al suo fido pard Luca Ruggero Jacovella, l’esibizione in occasione del premio alla carriera di Martin Scorsese. In quartetto, suoneranno le più importanti musiche da film rivisitate in chiave jazz, certi che il pubblico, definito ormai da chi passa per lasciare qualche nota appesa alle pareti di questa sala, “di bocca buona”, saprà apprezzare.

Cicci Santucci - tromba e filicorno

Luca Ruggero Jacovella - pianoforte

Valerio Serangeli - contrabasso

Davide Pentassuglia - batteria