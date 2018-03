Led Zeppelin Night - 50th Anniversary tribute Concert al CrossRoads

Un evento straordinario per festeggiare il cinquantennale della band che più di tutti è considerata tra i grandi innovatori del rock e tra i principali pionieri dell'hard rock. Due band per omaggiare i britannici Zeppelin: il primo set vedrà esibirsi i No Quartet navigata band romana che rivisita tutti i successi dei LED ZEPPELIN in chiave acustica, con uno stile originalissimo, passionale e grintoso. Secondo tempo invece con i Zep-Set con un coinvolgente omaggio all'immensa band di Robert Plant con una chiave di lettura unica: rievocare la loro potenza e sensualità live in elettrico.