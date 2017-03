Ideas4Projects, in partnership con HUKI - Croatian Office for Creativity and Innovation - e LEAP Summit, è lieta di presentare la prima edizione di LEAPin ROME edizione 2017 a Roma, Università Telematica Unitelma Sapienza mercoledì 12 aprile. Che cosa è LEAPin? LEAPin Rome è una Conferenza Internazionale rivolta a studenti, a giovani imprenditori, a giovani professionisti, a NGO's leaders e a changemakers che saranno i leader di domani. L'importanza di questo evento è quella connettere i giovani all'innovazione, sviluppare job skills specifiche, incentivare l'autoimprenditorialità, attraverso le testimonianze di figure professionali provenienti da numerosi ambiti tra cui l'imprenditoria, le tecnologie, l'economia politica, il mondo del sociale, del turismo green, della moda e del cinema. Il format della Conferenza è smart, nulla di formale, nonostante i profili degli interlocutori. LEAPin vuole far invitare tutti i giovani a confrontarsi sulle tematiche relative alle sfide del nostro tempo. Da cosa nasce LEAPin Rome? LEAPin Rome nasce dalla collaborazione di Ideas4Projects con HUKI - Croatian Office for Creativity and Innovation - e LEAP Summit Zagreb, che da qualche anno, nella capitale croata, organizza il format internazionale al quale l'evento romano si ispira. In occasione dell'edizione 2017 Ideas4projects darà la possibilità ai partecipanti di LEAPin Rome di volare in Croazia e prendere parte alla manifestazione usufruendo di sconti dedicati. Se siete interessati scriveteci a eventi@ideas4projects.it. Chi saranno gli Speaker dell'Evento? Angelo Poggi, Presidente di MAKINARIUM- Roma; Francesco Di Giovanni, Sceneggiatore - Roma Leonardo Cruciani, Tecnico Effetti Speciali per MAKINARIUM - Roma; Carlotta Carucci, web marketing presso VANIGLIA MARKETING - Roma; Giuseppe Castellucci, Amministratore di Mondello Italo Belga e fondatore di neu[nòi] - spazio al lavoro - Palermo; Azzurra Rinaldi, Professoressa di Economia presso l' Università Roma la Sapienza - Roma; Carmelo Passalacqua e Chiara Minì, Fondatori di Social Bike - Palermo; Cristiana Carletti, Professoressa di Diritto Internazionale presso l' Università Roma Tre - Roma; Bruno Cipriani, Amministratore di Milky Way Media - Roma; Ilaria Picciurro, Manager & Titolare di Pretty Box - Milano. L'evento sarà presentato da Veronique Vergari, autrice e attrice. Cosa fare per partecipare? Basta registrarsi al link di seguito e prenotare il tuo posto. L'intera conferenza è gratuita e avrai diritto al pranzo. Durante la giornata ti verranno forniti tutti i materiali necessari per prendere appunti e partecipare ai Workshop organizzati nel pomeriggio. REGISTRATI subito gratuitamente al seguente link --- > https://www.eventbrite.it/e/registrazione-leapin-rome-32651205635