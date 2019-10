'Leaders - I volti del potere mondiale', la presentazione del libro

Quali sono le personalità politiche più influenti di oggi e come condizionano lo scenario internazionale con la propria visione del mondo? Il 24 ottobre a Roma, presso il Bookstore di Palazzo delle Esposizioni, alle 18:30 in programma un incontro di approfondimento per fotografare e definire la mappa del potere mondiale con giornalisti, analisti, storici ed esperti di relazioni internazionali, svelando volti e storie dei leader che oggi guidano il pianeta.



Organizzato dalla casa editrice Paesi Edizioni, da sempre attenta a coinvolgere i lettori su temi di grande attualità, il Cocktail Politico – gratuito e aperto al pubblico – prevede la partecipazione del sinologo e professore presso L’Orientale di Napoli Giorgio Mantici, del direttore dell’Institute For Global StudiesNicola Pedde e dell’ esperto di Latino America e firma de Il Foglio Maurizio Stefanini che si confronteranno con i presenti per raccontare gli uomini e le donne che hanno fatto la storia del nostro tempo, moderati da Luciano Tirinnanzi, giornalista di Panorama ed esperto di relazioni internazionali.



Durante la serata, in agenda anche la presentazione del libro ‘Leaders – I volti del potere’, edito da Paesi Edizioni e in uscita lo stesso 24 ottobre, che raccoglie storie e biografie delle 20 personalità politiche più influenti del mondo accanto ad alcune delle più belle e storiche fotografie raccolte dall’agenzia fotografica Reuters. Dal Presidente della Turchia Recep Tayyip Erdoğan, che negli ultimi giorni è tornato a far parlare di sé e discutere gli esperti di politica internazionale per la crisi in Siria e la gestione curda, ai capi delle grandi potenze mondiali come il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, il Presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump e il Presidente della Repubblica e Segretario Generale del Partito Comunista Cinese Xi Jinping. Presenti anche due figure centrali della storia del nostro tempo come Jorge Mario Bergoglio, Papa della Chiesa cattolica e vescovo di Roma, ed Elisabetta II, Regina del Regno Unito di Gran Bretagna, Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth, il cui lungo governo cominciò più di 65 anni fa, il 6 febbraio 1952. Oltre a Sua Maestà, tra i tanti i nomi del Vecchio Continente inseriti nelle 20 biografie raccolte in ‘Leaders – I volti del potere mondiale’, anche Angela Merkel, Cancelliere Federale della Germania e “mamma” dell’Europa, il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, l’ex premier britannico Theresa May, il Primo Ministro dell’Ungheria Viktor Orban e gli italiani Mario Draghi, Matteo Renzi e Matteo Salvini, rispettivamente Presidente della Bce, Senatore ed ex premier italiano e Segretario federale della Lega. E ancora il Re del Marocco Mohammad VI, la Guida Suprema dell’Iran Ali Hoseyni Khamenei, il Primo Ministro di Israele Benjamin Netanyahu, il Primo Ministro dell’India Narendra Modi, il Principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammad Bin Salman, il Leader della Corea del Nord Kim Jong-un, il Presidente del Brasile Jair Bolsonaro. Il volume 2019 di ‘Leaders’ è il primo edito da Paesi Edizioni e sarà aggiornato periodicamente con l’inserimento delle new entries che si vanno imponendo nel proscenio internazionale.



Per maggiori informazioni paesiedizioni.it



Giovedì 24 ottobre, ore 18:30

Bookstore – Palazzo delle Esposizioni

Via Milano 15/17 – Roma