Le Zaza co' Stefania Placidi

Le ZaZà sono Marta Ricci e Celeste Placidi, accompagnate in questa occasione alla chitarra, da Stefania Placidi. Si occupano da tempo di un progetto per la promozione di musica popolare romanesca. C'è Trilussa, alcuni pezzi d'autore, stornelli e serenate, tematiche prevalenti sono l'amore,la passione e la rabbia. Gli arrangiamenti presentano un alto livello di sperimentazione, soprattutto per quanto riguarda le scelte e la ricerca polifonica. Le voci, sono supportate esclusivamente dalla chitarra classica. Essa è, sia strumento di accompagnamento, sia strumento solistico, di supporto e completamento della polifonia vocale Le cantanti Celeste David e Marta Ricci, lavorano insieme fin da bambine.