Le voci di Illoco Teatro al Teatro Tor Bella Monaca

Debutta il 6 ottobre alle 21 al Teatro Tor Bella Monaca "Le voci", progetto vincitore del Bando Giovani Direzioni, realizzato con il contributo del Centro Teatrale Mamimò di Reggio Emilia e ospite al 33° Festival Internazionale di Teatro di Almada come rappresentante del Novissimo teatro italiano.



"Pezzi di vita intrappolati ai bordi di una stazione. Frammenti di storie passate, lontane. Dopo ogni separazione c’è qualcosa che prosegue il suo cammino e qualcosa che rimane lì ad aspettare il nostro ritorno per metterci di fronte a noi stessi. Uno spettacolo che parla della nostalgia della propria terra, del viaggio e del significato della parola casa."



Una ragazza sta aspettando il treno ad una stazione di provincia non precisata; è decisa a partire e a lasciare il suo paese di origine. Negli angoli della stazione sono accatastate pile di scatole senza nome e senza indirizzo. L’attesa del treno viene turbata da due personaggi enigmatici: il capostazione e il suo aiutante. Ben presto si capisce che sono loro ad accumulare queste scatole il cui contenuto rimane sconosciuto fino a quando, un ritardo sulla tabella ferroviaria costringe la ragazza a rimanere alla stazione e a comprendere che ogni scatola contiene delle voci, le voci di tutte le persone che, come lei, sono partite ma che non sono più tornate. Di quei viaggiatori non rimangono che voci nel vento, voci che, però, continuano a parlare, attraverso chi riesce ad ascoltarle.



Come in tutte le stazioni, le voci di questi passeggeri fanno eco, rimbalzano nei tetti e disturbano la quiete della piccola stazione di provincia. Aprendo le scatole, le voci parlano per bocca dei tre personaggi. Di queste memorie, alcune sono antichissime, altre più recenti e il loro disvelarsi, per qualche istante, tramite la voce della ragazza e degli altri due personaggi, costruisce la storia di un paese, di una regione che potrebbe essere l’Abruzzo, la Campania, la Basilicata, La Calabria o La Sicilia (tutti i personaggi a cui appartengono le voci, parlano in dialetto).

Ogni voce è una porzione di tempo che si svela allo spettatore aprendo una delle scatole. Ogni voce racconta di una tradizione che ha ingabbiato o liberato il personaggio che la racconta. Una bambina che non vuole diventare grande, una donna perseguitata da uno spiritello, un uomo che resiste allo sgombero del suo paese ridotto a poche anime, una ragazza che non accetta che il suo corredo sia pronto ancor prima di imparare a scrivere ed altre. Ogni scatola apre un piccolo mondo per poi richiudersi su se stessa.

Quando la ragazza capirà che ogni viaggiatore, partendo, lascia qualcosa di sé alle sue spalle, dovrà decidere se andare o restare.



Scritto da Annarita Colucci

Con Roberto Andolfi, Dario Carbone, Annarita Colucci

Scene Ambramà

Luci Ilaria Ambrosino

Regia Roberto Andolfi



Social media partner Fatti di Teatro



6 e 7 ottobre ore 21 | 8 ottobre ore 18



BIGLIETTI

intero 10,00 Euro

ridotto 8,00 Euro

giovani 7,00 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro

info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it



La compagnia

ILLOCO TEATRO nasce a Roma. L’Associazione realizza spettacoli teatrali per adulti e per ragazzi, svolge regolarmente attività Laboratoriali dirette da esperte pedagoghe per l’infanzia e organizza eventi artistico/culturali. Collabora con l’Università di Roma La Sapienza e con il Comune di Roma.

Dal 2013 ha autoprodotto gli spettacoli: Fantasia portami via, La Versione di Shlomo e Arlecchino dov’è per il teatro ragazzi, Cùntami e Le voci. Il filo conduttore è il desiderio di creare e approfondire un tipo di teatro poetico in cui il gesto, l’oggetto, la macchina e il movimento collaborino alla realizzazione di una sospensione teatrale onirica e al tempo stesso comunicativa.

Questa estetica attraversa tutte le dimensioni della scrittura scenica e della regia, caratterizza una propria filosofia di produzione di allenamento e di occupazione dello spazio.

Tutti gli artisti dell’Associazione, provenienti da diverse esperienze artistiche e perlopiù diplomati presso L’Accademia Internazionale di teatro, rappresentano una realtà eterogenea unità nella ricerca sul teatro poetico d’immagine e parola, sulle possibilità e potenzialità dell’oggetto in rapporto all’attore, cercando di creare suggestioni poetiche.