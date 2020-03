Le Vie delle indecisioni e i Lamaglietta in concerto al Quid

Giovedì 5 marzo, Vie delle indecisioni e i Lamaglietta si esibiranno, alternandosi, sul palco del Quid di Roma (Via Assisi, 117 – ore 21.00 – ingresso gratuito) per la rubrica di musica originale “Quid Live Studio”.



I primi a salire sul palco del Quid Live Studio, sono le Vie delle Indecisioni, una band di Chieti con due album all’attivo, “Batracomiomachia” e “L’entropia delle Prime Cose”, che ha già condiviso il palco con artisti quali Pinguini Tattici Nucleari, Eugenio In Via Di Gioia e Modena City Rumbles.



Al centro della loro esibizione il meglio del loro repertorio.



La band: Paride Paci (voce), Marco Ranellucci (basso), Fabrizio De Gregorio (batteria) e Federico Miscia (chitarra).



A seguire è la volta dei Lamaglietta, una band in lingua francese nata nel 2018. Con il singolo "Violette” sono stati ospiti di molti trasmissioni radiofoniche tra cui John Vignola su Radio Rai 1 e nel 2019 aprono i The Winstons, vincendo il contest del “Disorder Festival”.



Al momento stanno registrano il loro primo album.



La formazione: Paolo Pitorri (chitarra acustica e voce),Paolo Donato (basso), Giuseppe Levanto (piano, voce), Davide Fabrizio (batteria) e Raffaele Lombardo (chitarra elettrica).

