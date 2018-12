Le vie del Ponte: musica e arte all'ombra di Castel Sant'Angelo

Via dei Banchi Nuovi, via di Panico, via del Governo Vecchio, Piazza dell’Orologio, via Orsini, Largo Tassoni sono LE VIE DEL PONTE che guardano Castel Sant’Angelo e che ospiteranno, fine a fine febbraio eventi musicali, artistici e culturali.

Questa l'iniziativa organizzata dalla Rete d’imprese V.E.S.T.A. per valorizzare la zona attraverso una reale atmosfera di partecipazione tra turisti, cittadini e commercianti.

Eventi musicali, artistici e culturali a Castel Sant'Angelo

“Il rione Ponte, il cui nome deriva dal pedonale Ponte Sant'Angelo, costruito da Adriano nel 134 d. C. si estende in realtà in un territorio molto più vasto che arriva fino a via della Pace e via dei Coronari, ma il nostro – dichiara Gianfranco Labib, presidente di V.E.S.T.A., di cui fanno parte oltre una trentina di attività della zona – è un piccolo passo per iniziare a far conoscere meglio il territorio, che si sviluppa su attività economiche le cui produzioni, fin dal Medioevo, attiravano cittadini, mercanti, pellegrini e turisti del gran tour. Ci auguriamo si possa tornare, tramite la rivitalizzazione dell’area attraverso piccoli eventi dal grande contenuto, a quella affluenza dettata dalla curiosità di scoprire il lavoro di un orafo, mosaicista, pellettiere, pittore, scultore, marmista, come di godere dello shopping, della ristorazione e della recettività condividendo insieme un pezzo della nostra storia.”

Le vie del Ponte: appuntamenti 29 e 31 dicembre

LE VIE DEL PONTE prenderà il via sabato 29 dicembre alle ore 16 in piazza dell’Orologio con il concerto del duo formato da Ettore Carucci al pianoforte e Luca Pirozzi al contrabbasso, in un repertorio di classici jazz che parte dagli anni Cinquanta fino ad arrivare ai nostri giorni e che toccherà compositori come Cole Porter, Duke Ellington, Hoagy Carmichael, Carlos Jobim, Jimmy Van Heusen, Bill Evans, Charlie Parker, John Coltrane e Miles Davis.

Per brindare insieme al nuovo anno, lunedì 31 dicembre la pianista Romina Garbini, in un “a solo” musicale caleidoscopico, tra standard mix di colonne sonore e classiche, si esibirà in Largo Tassoni, sempre alle ore 16.

L’ingresso è libero a tutti.