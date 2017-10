Le Vie del Jazz - Play Verdi

Sabato 7 ottobre 2017 h 18:30

Scuola Popolare di Musica di Testaccio - Sala Concerti

Piazza Orazio Giustiniani, 4/a (ex mattatoio)



La Scuola Popolare di Musica di Testaccio presenta Le vie del jazz, un viaggio tra le diverse anime del jazz moderno. Un’iniziativa volta alla diffusione del jazz attraverso lezioni-concerto che si svolgeranno in diversi luoghi e istituzioni della Capitale:



Liceo Montale di Via di Bravetta

Sala Columbus (Università Roma Tre)

Università Tor Vergata

Scuola Popolare di Musica di Testaccio



sabato 7 ottobre

Tra classica e jazz

a cura di Nicola Puglielli

Play Verdi

Andrea Pace, sax - Nicola Puglielli, chitarra - Piero Simoncini, contrabbasso

Massimo D'Agostino, batteria



Una rilettura in chiave jazzistica di alcuni Preludi di Giuseppe Verdi in un lavoro rispettoso delle partiture originali tra tradizione e innovazione, polifonia e improvvisazione.

Giuseppe Verdi, pilastro del patrimonio musicale e culturale italiano, in un omaggio che arriva direttamente dal mondo del jazz. “Play Verdi” è il progetto ideato dal chitarrista e compositore Nicola Puglielli in occasione del bicentenario (1813-2013) della nascita del grande Maestro, divenuto un album dell’etichetta discografica Terre Sommerse. Il progetto nasce come un laboratorio aperto nella reinterpretazione in jazz dei Preludi scelti tra le sue opere più celebri, come “Aida”, “Macbeth”, “Attila” e “Simon Boccanegra”, riarrangiati dallo stesso Puglielli e dal sassofonista Andrea Pace.



Ingresso libero

Prenotazioni: 360.1025779 (sms o WhatsApp)

www.scuolamusicatestaccio.it