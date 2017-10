Le Vie del Jazz - Origini: la musica di New Orleans

Martedì 10 ottobre 2017 h 18:00

Università di Roma Tor Vergata

Auditorium “Ennio Morricone” di Lettere e Filosofia

Via Columbia 1



La Scuola Popolare di Musica di Testaccio presenta Le vie del jazz, un viaggio tra le diverse anime del jazz moderno. Un’iniziativa volta alla diffusione del jazz attraverso lezioni-concerto che si svolgeranno in diversi luoghi e istituzioni della Capitale:



Liceo Montale di Via di Bravetta

Sala Columbus (Università Roma Tre)

Università Tor Vergata

Scuola Popolare di Musica di Testaccio



Martedì 10 ottobre

Origini: la musica di New Orleans

a cura di Marcello Rosa



Jazz Tales

M. Rosa, Trombone

F. La Porta, Percussioni e voce narrante

A. Verlingieri, Sax tenore

S.Lestini, Piano

V.Vantaggio,Batteria

T.Giornelli, Contrabbasso

G.Famulari, Violoncello



Raccontando gli scrittori che hanno raccontato o “mimato” il jazz nel loro stile -da Scott Fitzgerald a Jack Kerouac, da Faulkner e Ellison, da Langston Hughes a Leroy Jones, dai futuristi a Fenoglio e Gianni Celati, dalle avanguardie a Céline e Sartre, da Boris Vian a Cortazar e Murakami - , commentando la lingua che usano, descrivendo la loro idea di scrittura, nel corso della serata si mette via via a fuoco l’idea di una letteratura jazz, o “sincopata” (così i futuristi chiamavano il nuovo genere di importazione americana), caratterizzata soprattutto da un elemento: quella che riesce e a incorporare dentro di sé un elemento di rischio, di avventura e di gioco, come negli anni ’30 compresero gli scrittori Massimo Bontempelli e Alberto Savinio.



Lo spettacolo consiste in una dozzina di brani musicali (brani autografi, standard, riletture di classici come “’A vucchella” di D’Annuzio-Tosti o “Mack the knife” di Brecht-Weil, con arrangiamento originale) tra loro collegati da brevi raccordi verbali - letture di poesie, di brani di narrativa, di articoli, etc. - insomma da un racconto unitario che a volte diventa un dialogo tra la voce narrante, Filippo La Porta, e il direttore artistico Marcello Rosa



Ingresso libero

www.scuolamusicatestaccio.it

