Le troiane al Teatro Manhattan

La città di Troia è caduta e la guerra è finita. Ma è proprio nel momento in cui le fiamme di una guerra si spengono, che gli uomini e le donne superstiti si guardano intorno e scorgono inorriditi le macerie che hanno soppiantato le loro case. “In quel momento ed in quel luogo e su quelle esistenze si apre la tragedia Troiane di Euripide, per mostrarci la totale insensatezza di una guerra, che diventa simbolo di ogni guerra”. Per questo motivo la scelta registica ha voluto ambientare la tragedia ai giorni nostri, i costumi ricordano quelli di conflitti moderni a sottolineare che la guerra esiste da sempre e che da sempre la guerra continua anche quando non si spara più, perché chi è sopravvissuto deve fare i conti con ciò che gli è rimasto. E se a sopravvivere sono i vinti, lo fanno con la consapevolezza che non è ancora finita, che la violenza della guerra influenzerà ancora le loro vite.

