Le Tre Fontane: un magnifico complesso abbaziale

San Paolo, dopo aver girato in lungo e in largo l’oriente romano, arriva a Roma per compiere il suo destino; la sua vicenda terrena si chiude in una piccola località allora molto al di fuori della città antica, prendendo il nome attuale di Abbazia delle Tre Fontane. Il sito rappresenta uno tra i luoghi più importanti della cristianità, famoso per il celebre martirio della decapitazione del Santo. Avrete la possibilità di visitare uno splendido complesso abbaziale pervenuto intatto ai giorni nostri: un'oasi di pace e meditazione all'interno della città di Roma, dove il tempo pare davvero essersi fermato.



Appuntamento: Domenica 17 Settembre alle ore 10.30 presso il complesso abbaziale, in via Acque Salvie 1.

Contributo evento: 10 euro

A cura di: Andrea Angelucci



★Le visite guidate e attività didattiche sono state progettate per essere inclusive, pertanto sono rivolte anche a persone con differenti disabilità, in particolare visiva.



Si ricorda che la prenotazione alle attività è obbligatoria e che bisogna raggiungere il numero minimo di 7 partecipanti nelle 24 ore precedenti la visita guidata, altrimenti l'evento verrà annullato.



Per informazioni e prenotazioni:

info@radiciassociazioneculturale.it / 329.1755086