Le Tre Comari al Teatro Furio Camillo

Fiaba Musicale con i "Blue Clarinets", quintetto di clarinetti che esegue musiche di Mozart e altri autori classici e moderni. Sul palco le attrici della Compagnia Teatro Oltre in questa fiaba originale e divertentissima. Tre belle fanciulle figlie del Re di Roccastrocca, sono edotte dalla zia strega ai segreti della magia. L'arrivo del Reuzzo di Spagna le istiga ad usare le arti magiche per danneggiarsi l'una con l'altra agli occhi dell'illustre ospite. Il diastro che combineranno sarà irreparabile e trasformate i tre vecchie comari cercherano riparo in un luogo lontano, ma neanche li riusciranno a combinarne di tutti i colori! Con Elisa Mascia, Patrizia Accurso, Lucia Ciardo e Pierfrancesco Ambrogio. Ai clarinetti: Fabrizio Nori, Silivio Aloisio, Claudio Ripa, Roberto Santiano, Carimine Roberto Scura.