Le tre comari al Teatro Furio Camillo

DOMENICA 21 GENNAIO, PRESSO IL TEATRO FURIO CAMILLO DI ROMA, VA IN SCENA “LE TRE COMARI”, DELLA COMPAGNIA TEATRO OLTRE



La fiaba musicale si inserisce nella rassegna mattutina de “Le domeniche dei bambini” ed è il primo appuntamento di Teatro Oltre nell’edizione 2017/2018.



“Le tre comari” si rifà alla tradizione della cultura popolare italiana, dove non manca l’intervento della magia e degli incantesimi, nel rendere più suggestiva la trama del racconto.



Tre figlie di re, belle da non dire, sono istruite dalla zia Clotilde all'arte della magia.

L'arrivo del reuzzo di Spagna al loro castello scatena le loro gelosie e invidie.

Maldestre e imprudenti faranno del loro meglio per prevalere una sull'altra, ma il risultato sarà disastroso...



La musica dal vivo sarà eseguita dal quintetto The Blue Clarinets.





La lettura delle fiabe è, fin dai tempi antichi, un momento di crescita del bambino e di presa di coscenza dei propri limiti e paure. La fiaba, attraverso il percorso del protagonista, guida il bambino alla costruzione del proprio mondo interiore e con l’esempio positivo dell’eroe lo aiuta a superare paure e angosce. Nella nostra proposta la musica aggiunge quell’elemento suggestivo in più legato alla magia del racconto e ne evoca i sentimenti celati.





Con: Elisa Mascia, Patrizia Accurso, Lucia Ciardo e Pierfrancesco Ambrogio.

Ai clarinetti: Fabrizio Nori, Silvio Aloisio, Claudio Ripa, Roberto Santiano, Carmine Roberto Scura.