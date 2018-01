Le tre comari al Teatro Furio Camillo

Tre bellissime fanciulle in età da marito vivono nel loro bel castello tra gli agi della loro famiglia reale.

Un bel giorno irrompe il Reuzzo di Spagna che davanti a tanta bellezza non riesce proprio a decidersi. Le tre, edotte da una zia strega ai misteri della magia, compiono un fatale sortilegio trasformandosi l’una con l’altra in tre orribili vecchie. Non potendo tornare indietro da tale scempio sono allontanate dal castello per la gran vergogna che il Re ne prova.

In un paese lontano metteranno su una bettola nella quale ne combineranno di tutti i colori….



Fiaba musicale originale per bambini, con musiche di autori classici arrangiate per quintetto di clarinetti.