Le teste di Modì live

Appuntamento da non perdere Sabato 20 gennaio con la tribute band di Caparezza “LE TESTE DI MODI’ ”. La location scelta è l’Eden Ristopub di Marino che accoglierà Davide Pezzella alla voce, nell’interpretazione del magnetico Caparezza, Saverio

Pietropaolo alla chitarra, Francesco Favari al basso e Stefano Suale alla batteria. Tributo decisamente insolito, spettacolo esplosivo, una carrellata di grandi successi dell’artista pugliese proprio in concomitanza con il PRISONER 709 TOUR, imperdibile per coloro che amano questo eclettico artista.

Organizzazione curata dall’Ufficio Booking di Abc Communication. Il concerto inizierà alle 21.30. L’Eden Ristopub, Via Castagnole n. 61 di Marino propone per l’occasione tre menù a scelta a prezzo fisso. Per info e prenotazioni tel. 06 9354 7663 e pagina Facebook Eden Ristopub. A causa del numero limitato di posti è consigliata la prenotazione quanto prima.