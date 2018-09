Le terme di Caracalla: raffinatezza e ingegno

Le colossali terme furono costruite all’inizio del III secolo d.C. dall’imperatore Caracalla nella parte meridionale della città e per l’approvvigionamento idrico fu appositamente creato un ramo speciale dell’acquedotto dell’Aqua Marcia: l’Aqua Antoniniana.



Non erano solo un edificio per il bagno, lo sport e la cura del corpo, ma anche un luogo per il passeggio e lo studio e tra maestosi ambienti e splendidi mosaici si potrà rivivere l’atmosfera antica e comprendere il genio ingegneristico e la raffinatezza del popolo romano.



Le Terme di Caracalla sono uno dei rari casi in cui è possibile ricostruire, attraverso le fonti scritte, il programma decorativo originario: enormi colonne di marmo, pavimenti in marmi colorati orientali, mosaici di pasta vitrea e marmi alle pareti, stucchi dipinti e centinaia di statue e gruppi colossali, sia nelle nicchie delle pareti degli ambienti, sia nelle sale più importanti e nei giardini. Davvero rappresentano l’esempio più grandioso, completo e meglio conservato di un grande impianto termale di età imperiale.







Appuntamento h 16.00 all’ingresso dell’area archeologica in via delle Terme di Caracalla, 52.



Costo visita guidata: 10€ , 5€ minori di 18 anni, gratis minori di 10 anni + eventuale noleggio della radioguida € 1,50 a persona. Biglietto d’ingresso gratuito in occasione dell’iniziativa “Domenica al Museo”.



Durata: 2 ore circa.



Per prenotare: romaadhoc@gmail.com, lasciando nome, numero di partecipanti e un recapito telefonico. In alternativa potete chiamarci ai numeri: 324 5815028 – 324 0950351 (preferibile email). Prenotazione obbligatoria.