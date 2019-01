Le strutture idrauliche della Caffarella

Passeggiata lungo i sentieri meno noti della Caffarella, dalle Mura Aureliane verso il centro della valle, alla scoperta di antiche Cisterne e serbatoi recentemente restaurati e nuovamente fruibili, con viste mozzafiato sulla Campagna romana.



Si consigliano scarpe da trekking, borraccia e macchina fotografica.



Costo:

- € 5,00 + spese di prevendita per i possessori della Carta Amici del Parco

- € 7,00 + spese di prevendita per chi non è in possesso della Carta Amici del Parco



Durata: 3 ore

Appuntamento: ore 11.00 Centro Servizi via Appia Antica, 58/60

Lunghezza itinerario: circa 6 km



Info: puntoappia@parcoappiaantica.it



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU: parcoappiaantica.eventbrite.it



COME RAGGIUNGERCI:

Mezzi pubblici per raggiungere il punto di partenza: Bus 118-218 (fermata Appia Antica/Domine Quo Vadis)

Parcheggio auto (gratuito): Via Appia Antica, 50 oppure Via Tito Omboni, Largo Galvaligi (Parco Scott)



I biglietti non sono rimborsabili, in caso di pioggia ed annullamento dell'attività sarà possibile utilizzare i ticket per le attività successive del Programma Primavera-Estate 2019 in prevendita su EventBrite; è possibile cedere il proprio biglietto comunicando il cambio di nominativo all'indirizzo mail: puntoappia@parcoappiaantica.it

Non è, invece, possibile variare il giorno dell’attività acquistata dopo la prenotazione.