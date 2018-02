Le strutture idrauliche della Caffarella

Passeggiata lungo i sentieri meno noti della Caffarella, dalle Mura Aureliane verso il centro della valle, alla scoperta di antiche Cisterne e serbatoi recentemente restaurati e nuovamente fruibili, con viste mozzafiato sulla Campagna romana.



Si consigliano scarpe da trekking, borraccia e macchina fotografica.



Costo: la visita è gratuita con Carta Amici del Parco. Acquisto Carta Amici del Parco € 5,00 + spese di prevendita

Durata: 3 ore.

Lunghezza itinerario: circa 6 km

Appuntamento: ore 10,30 Centro Servizi via Appia Antica, 58/60.



Prenotazione obbligatoria: parcoappiaantica.eventbrite.it

Evento Facebook: www.facebook.com



Info: 06 5135316 - puntoappia@parcoappiaantica.it

I biglietti acquistati non sono rimborsabili, è possibile cedere il proprio biglietto di ingresso previa comunicazione della variazione del nominativo all'indirizzo mail: infopointappia@gmail.com

Luogo Via Appia Antica, 60