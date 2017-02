Le Storie di Luna live session

Raccontami una storia, fammi sognare... con musica, immagini e parole le storie di Luna mi devi raccontare... Venerdì 3 marzo, on stage "Le Storie di Luna", più di un concerto.. un'emozione raccontata con la musica e le parole, con i gesti e le immagini... una storia da ascoltare, da ballare... da guardare... Dalle 19:00 BackStage Food: menu' per tutti i gusti, vegan friendly... Per info e prenotazioni: 06.45443417 - 345/9022403