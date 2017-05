L'installazione poetica "Le stanze della poesia" di Marco Cioffi è un'esposizione sonora, realizzata con le poesie tratte dal suo ultimo libro "Agonie della civiltà" (in uscita a fine mese), interpretate dalla voce registrata dell'attrice Anna Bisciari. L'installazione rientra tra gli allestimenti artistici curati da Alfonso Maria Isonso (AMI) e Carlo Gori per l'Apertura ExtraOrdinaria dell'ex Cinema Colorado. "Le stanze della poesia" ospitano: nella prima stanza la mostra del progetto "EspessIOnismo", realizzato dal Centro di Accoglienza Zero in Condotta ONLUS, per l'esplorazione del tema del viaggio e dell'interculturalità; nella seconda l'opera "La pietà antispecista" di Claudia e Serena Tagliaferro. L'installazione poetica diviene così contenitore e contenuto artistico, sia opera che cornice per le altre esposizioni, che al suo interno s'intrecciano, completandosi. L'ex Cinema Colorado riapre i battenti dopo trent'anni per riscrivere la storia di Pineta Sacchetti. Saranno due giornate evento all'insegna dell'arte e della sperimentazione, con la partecipazione straordinaria di Claudio Santamaria. Cinema Colorado Roma, via Clemente III 28-30, Pineta Sacchetti 20 maggio 2017, 10:00-23:30 21 maggio 2017, 16:00-21:30 Ingresso libero Urban Arts Project e Pinacci Nostri - street art dal basso a Pineta Sacchetti, con il sostegno di Macine - il progetto, osservatorio sui cinema dismessi di Roma, e la lungimiranza della proprietà, rappresentata da Francesco Piva, riapriranno, dopo quasi 30 anni, le serrande dell'ex cinema Colorado per due giornate evento che ci offriranno un primo assaggio esplosivo di quello che presto diventerà: una vera e propria factory, per l'arte, la cultura e la socializzazione, dove tutte le discipline artistiche troveranno ospitalità per essere praticate ed esibite, volendo costituire quel polo culturale di cui si sentiva la mancanza nell'area nord-ovest della Capitale. Qui il link all'evento Facebook goo.gl/opgp46 Per il calendario completo dell'evento di Apertura Straordinaria del Cinema Colorado, a questo link trovate tutte le info dettagliate: goo.gl/SMp4ZR.