Le specialità di Gambia e Senegal da Gustamundo

Gustamundo, progetto di cucina multietnica nato per far tornare in cucina cuochi e professionisti del mondo della ristorazione e della gastronomia che hanno dovuto abbandonare il loro Paese perdendo la propria attività, ospita due chef arrivato da Gambia e Senegal.

Buba e Solly, ospiti del centro di accoglienza straordinaria di via Casilina, cucineranno alcuni piatti tipici dei loro paesi. Buba (Gambia) preparerà il Domodà, piatto a base di cous cous e verdure; Solly (Senegal) delizierà la tavola con il Thiebouyappa, piatto a base di riso e carne.

La serata, in programma venerdì 22, è organizzata con il centro di via Casilina.