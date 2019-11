"Le sorellastre" all'Altrove Teatro Studio

Dopo i sold out delle scorse settimane, venerdì 29 novembre alle 20 tornano in scena a grande richiesta Le Sorellastre di e con Ottavia Bianchi, accompagnata sul palco da Patrizia Ciabatta, Flaminia Cuzzoli e Giulia Santilli per la regia di Giorgio Latini.

Le dinamiche familiari sono al centro dello spettacolo, con un intreccio che affronta temi - spesso irrisolti - comuni a tanti nuclei affettivi, che disperdono nel “non detto” l’amore filiare e fraterno.

Il lutto unisce o divide? Quattro sorelle, Emma (Ottavia Bianchi), Ughetta (Patrizia Ciabatta), Elvira (Flamiania Cuzzoli) ed Emilia (Giulia Santilli), ormai adulte e lontane da molti anni, si ritrovano bloccate nella stessa stanza per 24 ore. In ballo c’è un’eredità che diventa l’innesco di un vero e proprio gioco al massacro fatto di rappresaglie, antichi rancori e desideri di vendetta mai sopiti.

La menzogna è il ring su cui i quattro personaggi combattono l’ultima battaglia rimasta in sospeso dall’infanzia. Il falso è così insito nelle loro esistenze che non riescono più a distinguere chi sono veramente, né a scindere l’immagine che offrono di sè agli altri. Ma cosa accade se poi il castello di carte crolla improvvisamente?



Le Sorellastre

di Ottavia Bianchi

con

Ottavia Bianchi, Patrizia Ciabatta, Flaminia Cuzzoli, Giulia Santilli

Regia di

Giorgio Latini



REPLICA STRAORDINARIA VENERDÌ 29 NOVEMBRE ORE 20

Altrove Teatro Studio - Via Giorgio Scalia, 53



Per tutte le informazioni riguardanti la Stagione 2019/2020 dell’Altrove Teatro Studio è possibile visitare il sito www.altroveteatrostudio.it, scrivere all’indirizzo ipensieridellaltrove@gmail.com o contattare telefonicamente il 351/8700413.



BIGLIETTI

Intero 15 euro – Ridotto 10 euro – Tessera 2 euro