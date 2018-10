"Le seduzioni del tempo" incontro-dibattito con l'autrice Licia Fierro

Mercoledì 3 ottobre alle 17.30 si terrà presso l’Aula Consiliare del III Municipio di Roma (Piazza Sempione, 15) l’incontro-dibattito con Licia Fierro, autrice del romanzo Le Seduzioni del Tempo (ed. Terre Sommerse, 2018). Interverranno Niccolò Carosi, l’assessore Francesca Leoncini e Floriana Pellegrini. L’evento fa parte di un ciclo di presentazioni avviato lo scorso 18 maggio al Teatro degli Eroi di Roma e il 31 maggio presso lo Spazio Guida di Napoli dove l’opera è stata presentata dal Prof. Ermanno Corsi e dal Prof. Pier Antonio Toma.



L’opera, che segue l’esordio dell’autrice con il romanzo Dalla Via Mulattiera (ed. Terre Sommerse, 2014) e che ha già ricevuto ampio apprezzamento da parte della critica, inaugura “Sidera”, nuova collana nel catalogo dell’editore dedicata alla narrativa d’autore ed al genere del romanzo e nata con la finalità di dare spazio a voci nuove e genuine nel panorama della letteratura.



Le seduzioni del tempo è un’opera segnata da una dualità irrisolta, che si esprime attraverso la tensione tra eros ed introspezione, tra la dimensione corporea e le voci dell’anima, tra il segno lasciato dagli orrori vissuti nel lager ed una tenace affermazione di vita gravida di futuro. Nel precario equilibrio tra passato e divenire, Giulia Nepi, un’ebrea strappata alla propria famiglia durante la tristemente nota “notte del ghetto” e sopravvissuta all’orrore del campo di concentramento, ricompone negli anni i frammenti della propria esistenza: trasferitasi a Firenze, sperimenta la vita nei rapporti umani, ricostruisce una famiglia e si ricongiunge con la propria storia.



Di fianco alla complessità delle tematiche affrontate e del vissuto della protagonista, si pone, tuttavia, una scrittura sottile, una narrazione essenziale e sintetica, che si arricchisce e si nutre di spunti di arte e filosofia.

Il romanzo, disponibile nelle librerie indipendenti e negli store online dal 19 maggio, è stato presentato in anteprima il 18 maggio al Teatro degli Eroi (Via Girolamo Savonarola 36/m) a Roma (presenta Niccolò Carosi con gli interventi di Danilo Poggiogalli e Martina Mincinesi) e il 31 Maggio presso lo Spazio Guida a Napoli (Via Basignano, 11), in quest’occasione con il prestigioso contributo del Prof. Ermanno Corsi e del Prof. Pier Antonio Toma.





Sinossi:



Giulia Nepi era solo una bambina la notte del ghetto, quando venne trascinata via dai giochi allegri e dalle passeggiate sul Lungotevere; quella notte in cui tanti furono rapiti dietro il portico di Ottavia. Sopravvissuta alla violenza, Giulia ricostruisce la sua vita a Firenze, in un’apparente completezza nei suoi ruoli di giudice, moglie e madre. La sua esistenza è dominata dal corpo e le sue scelte sono guidate dal bisogno di vita: con Aldo sperimenta la potenza del desiderio e con la figlia Miriam la forza creatrice della maternità. Ma la sua anima la tiene per sé, al riparo dagli altri e dalle seduzioni del tempo, nutrendola di arte e filosofia.



Poi, l’incontro con Enrico la ricongiunge alla sua persona: Enrico è l’amore che dà senso alle parole e all’attesa, oltre la ricerca dell’appagamento dei sensi.



Ma nessuno, meno che mai un’ebrea, può smettere di fare i conti con il passato; è l’anziano Gad, l’uomo che l’aveva accompagnata nel viaggio di ritorno dal campo di concentramento, a dare a Giulia l’occasione per tessere insieme i fili tra passato e presente, e per intrecciare in modo inaspettato il dolore alla colpa.



Consapevole e forte proprio in nome del suo essere divisa, Giulia troverà da sola la via per prendersi cura della propria anima e per contrastare le prepotenti incursioni del tempo.



Biografia dell’autrice:



Licia Fierro, di famiglia cilentana, è nata a Napoli dove ha compiuto i suoi studi fino alla laurea in storia e filosofia presso l’università Federico II. Vive a Roma dove ha insegnato queste discipline nel liceo classico. Ha partecipato a numerosi progetti in collaborazione con università ed enti di ricerca delineando percorsi tematici di approfondimento che ha tradotto e pubblicato come Saggi e Quaderni di valenza didattica. Ha coordinato iniziative prestigiose per il suo liceo fra le quali una serie di trasmissioni de “Il Grillo” di Rai Educational e in ultimo “Agorà scuola aperta”.



Le Seduzioni del Tempo è il suo secondo romanzo, che fa seguito all’esordio avvenuto con Dalla Via Mulattiera (Terre Sommerse, 2014).