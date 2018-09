Le Raindrop Blues di Alessio Trerotoli in mostra alla Biblioteca Guglielmo Marconi

RAINDROP BLUES

6 – 20 ottobre 2018

Biblioteca Guglielmo Marconi

Mostra fotografica di Alessio Trerotoli



Il fotografo romano Alessio Trerotoli, già autore della serie di successo Urban Melodies e della camminata fotografica Roma Coast to Coast, ha scelto gli spazi espositivi della biblioteca comunale Guglielmo Marconi, in via Gerolamo Cardano 135, per presentare il suo ultimo progetto: Raindrop Blues.



La serie Raindrop Blues prova ad immergere lo spettatore in una realtà quasi onirica, in cui la pioggia sembra cadere anche su colui che guarda, creando delle immagini suggestive in cui ogni elemento – le strade, il cielo, i personaggi, lo spettatore – viene coinvolto in un turbine di sentimenti romantico e al tempo stesso malinconico.



L'AUTORE

Alessio Trerotoli è nato a Roma nel 1981 ed è laureato in Studi Storici, Critici e Teorici sul Cinema. Vincitore di numerosi premi e menzioni a Festival internazionali, le sue foto sono attualmente esposte in diverse gallerie in Asia, Stati Uniti e Sudamerica. Dal 2017 è tra gli autori del collettivo Roma Street Photography.



La mostra resterà aperta dal 6 al 20 ottobre dalle 9 alle 19

(chiuso la domenica, il sabato pomeriggio e il lunedì mattina)



INAUGURAZIONE SABATO 6 OTTOBRE, ore 10.30

Biblioteca Guglielmo Marconi (via Gerolamo Cardano 135)

INGRESSO GRATUITO



info: a.trerotoli@gmail.com / guglielmomarconi@bibliotechediroma.it

