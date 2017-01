Le ragazze stanno bene // Cinema al femminile

LE RAGAZZE STANNO BENE Rassegna cinematografica firmata Romance Riot & UpStrairs Movie // INIZIO PROIEZIONI 20:30 Al secondo piano del Big Star rivedremo insieme cinque titoli imperdibili che indagano da diverse prospettive la bellezza dell'universo femminile. Un mix di sensibilità, ironia e riflessione diluito in cinque appuntamenti che vi accompagneranno dal freddo dell'inverno all'inizio della primavera. Ma anche un'opportunità per conoscere chi si nasconde dietro la nuova "Rivolta Romantica" che sta invadendo Roma. Durante le proiezioni potrete infatti acquistare t-shirt, shopper bag e stampe 100% Romance Riot, con grafiche originali ispirate alle icone ribelli della cultura pop. PROGRAMMA: ► 1 FEBBRAIO - La sposa turca regia di Fatih Akın (2004) ► 8 FEBBRAIO - La ragazza con la pistola regia di Mario Monicelli (1968) ► 15 FEBBRAIO - Transamerica regia di Duncan Tucker (2005) ► 22 FEBBRAIO - Broken Flowers regia di Jim Jarmusch (2005) ► 1 MARZO - Carol regia di Todd Haynes (2015) L'ingresso alla rassegna sarà GRATUITO con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA del tavolo all'email romanceriotart@gmail.com o direttamente al Big Star, Via Goffredo Mameli 25 (Trastevere) tel 380 340 5948.