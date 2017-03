Il Centro Studi Petrie, in collaborazione con l'ISMEO (Associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo e l'Oriente), presenta la conferenza "Le piramidi viste dagli Arabi. L'antico Egitto secondo la visione arabo islamica" a cura del dott. Generoso Urciuoli. Qual era il rapporto tra il mondo dei faraoni e i nuovi conquistatori? In che modo il mondo islamico si relazionò con il passato di quel territorio dalla cultura millenaria? Si può parlare di un'egittomania di matrice arabo/islamica? In che modo gli studiosi islamici si rapportarono con la scrittura geroglifica? Si potrebbe affermare che lo studio dell'antico Egitto è iniziato a partire dal IX secolo? Può un territorio, indipendentemente dalle cesure e dalle Civiltà che si sono susseguite, rimanere intriso di memoria culturale, compresi anche alcuni aspetti religiosi? Questi alcuni dei temi che saranno trattati all'interno della conferenza dove il punto di vista sull'Antico Egitto non sarà eurocentrico ma verrà proposta la visione arabo islamico tramite l'analisi di documenti redatti dagli scrittori arabi di epoca medievale.