Le Personali di Graffiti Zero – Warios

Tornano gli appuntamenti con il graffiti-writing romano e l'arte urbana al Quadraro. Protagonista di questo VII° appuntamento de Le Personali di Graffiti Zero è Warios, noto graffiti-writer attivo a Roma dal 1998 nella crew VT ora artista visivo apprezzato a livello internazionale.



Filo conduttore di questa personale sarà la lettera, vero oggetto della ricerca artistica di Warios. Dallo spray alle tinte usate con maestria sul muro mediante pennelli e rulli delle più svariate dimensioni, ripercorreremo la sua storia a partire dagli esordi nella scena del writing capitolino passando per tutto il processo creativo che lo ha portato ad essere uno tra i più stimati autori di calligraffiti al mondo.



GarageZero è dove avverrà la magia. Galleria d’Arte Contemporanea e luogo di sperimentazioni culturali, nasce con l'obiettivo di promuovere i nuovi linguaggi artistici contemporanei per restituirli a una visione pubblica e comune.



Durante l'evento sarà possibile conoscere di persona l’artista, acquistare le sue opere a un prezzo accessibile e portarsi a casa l’esclusivo artwork realizzato da Warios appositamente per questa edizione: la settima stampa che si aggiunge alla collezione timbrata Graffiti Zero.



Novità di questa edizione è il Talk con l’artista che si terrà Domenica 7 alle ore 18:30.

Tema dell’incontro sarà l’importanza del writing nel processo creativo dell’artista e il valore della Lettera, vera e unica star del lavoro artistico di Warios.



L’ingresso di 5 euro sarà a sostegno dell’iniziativa. Chiediamo un piccolo contributo a chi da tempo ci segue ed è stato presente alle edizioni passate per permetterci di proseguire nell’organizzazione di questi eventi a GarageZero, luogo che continua a vivere negli anni grazie al supporto di tutti voi e alla collaborazione dei volontari che ne fanno parte.



Tutta la serata sarà accompagnata da BNSSR con il tipico sound del loro dj set a 4 piatti.

Servizio bar e aperitivo a cura della trattoria solidale del C.S.O.A. Spartaco.

Iniziativa ideata e curata da Matteo Colavolpe (Graffiti Zero) in collaborazione con GarageZero.





Programma:



SABATO 6/10 18:00 — 00:00



• 18:00 — 00:00 Dj set a quattro piatti a cura di BNSSR.

• 18:30 Presentazione dell’artista e del suo lavoro attraverso il racconto delle opere esposte.

• 19:30 Live screen-printing a cura di HB Production. Solo 50 copie numerate e firmate da Warios.



DOMENICA 7/10 17:00 — 21:00



• 18:30 Talk con l’artista: la lettera e l’evoluzione del lavoro a partire dal graffiti-writing.

Gallery