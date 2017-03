"Le Personali di Graffiti Zero" 11-18-25 marzo presso la galleria d'arte contemporanea Garage Zero. Ok, è ufficiale. A partire da marzo 2017 la galleria d'arte contemporanea GarageZero ospiterà il festival "Le Personali di Graffiti ZERO". L'obiettivo del Festival è promuovere i nuovi linguaggi artistici contemporanei per restituirli a una visione pubblica e comune attraverso una serie di appuntamenti che avranno inizio l'11 marzo e che proseguiranno per tutto l'anno. La scena romana dei graffiti anni '90 inizio 2000 è quello che accomuna gli artisti del festival. Ieri visti come vandali in preda a turbe giovanili. Oggi veri e propri talenti che continuano a "lasciare il segno" nella città di Roma e non solo. Una novità assoluta quindi, dove i primi che metteranno in mostra le loro opere saranno: - KIV TNT Crew aka Andrea Marrapodi (11 marzo) - BONE TNT Crew (18 marzo) - Daniele Tozzi aka PEPSY FS/TLM Crew (25 marzo) Durante ogni appuntamento sarà possibile conoscere di persona l'artista, acquistare le sue opere a un prezzo accessibile e, grazie ad HB Production, portarsi a casa una serigrafia firmata. Ogni serata sarà caratterizzata da un dj set differente. Il primo dei quali sarà a cura di Seby Iceone Ruocco, aka Sebastiano Ruocco, storico dj e producer italiano. Il tutto accompagnato da un aperitivo offerto dalla trattoria solidale del csoa Spartaco. L'ingresso sarà a sottoscrizione libera al fine di autofinanziare il progetto.