Le opere 3D di Julian Beever al Castel Romano Designer Outlet

L’artista britannico di fama internazionale Julian Beever sarà ospite di Castel Romano Designer Outlet dal 9 al 13 aprile, per cinque giorni di live performance in cui realizzerà un’opera originale con effetto 3D di oltre 20 metri quadri, direttamente sulla pavimentazione di Piazza dell’Elefante.

Molto più di un madonnaro, Julian Beever - soprannominato Pavement Picasso - si occupa di illusioni pavimentali anamorfiche sin dagli anni ’90 ed ha realizzato opere di grandissimo impatto visivo in tutta Europa, negli Stati Uniti, in Australia e in Sud America, rappresentando ambienti urbani e naturalistici, con enorme coinvolgimento di pubblico.

L’opera pensata da Julian Beever per Castel Romano – la prima realizzata in un mall - sarà a tema tropicale, uno dei mood protagonisti della primaveraestate McArthurGlen, verrà ufficialmente inaugurata il 13 aprile e resterà visibile per circa due mesi.

I visitatori del Centro potranno entrare virtualmente nella foresta tropicale e immortalarsi in divertenti scatti da condividere sui canali social utilizzando l’hashtag #castelromanooutlet.