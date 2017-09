Le nuvole di Faber - tributo a Fabrizio De Andrè

"Vanno vengono ogni tanto si fermano…” Comincia così, da una delle più belle poesie scritte dal genio di Fabrizio de André, lo spettacolo delle Nuvole di Faber che giovedì 21 settembre andranno in scena presso la Locanda Atlantide di Roma. Un progetto in chiave totalmente acustica attraverso il quale i più noti brani del famoso cantautore genovese prendono vita con una luce diversa arrangiamenti nuovi e una reinterpretazione moderna e rivisitata. La band nasce nel 2014 da un’idea della vocalist Loredana Perugini e del batterista, polistrumentista, Simone Bisceglie che da sempre hanno coltivato un grande amore per la poetica e la musica del grande Fabrizio De Andrè. Spinti dalla stessa passione si uniscono al gruppo, in un secondo momento, il chitarrista Gianni Ferrari e il bassista, polistrumentista, Carlo Cammarella.

Con le Nuvole di Faber i più grandi successi del cantautore genovese vengono pensati ed arrangiati attingendo da tradizioni, musiche e linguaggi differenti: in questo modo brani come Bocca di Rosa ed il Bombarolo vengono rivisitati con un arrangiamento che rievoca lo stile della bossa nova e la musica della tradizione latino-americana. C’è anche spazio per i ritmi danzanti dello ska con cui è stata arrangiata Un Giudice, celebre canzone del cantautore genovese, per le arie di Tango percepite in Ho visto Nina Volare, e per i ritmi sincopati che regalano a Franziska una nuova veste sonora. Tutto nasce dalla passione comune e soprattutto dalla voglia, dalla necessità di regalare qualcosa di nuovo al un repertorio di Fabrizio de Andrè ricco di poesia, tradizione, estro e genialità.

Le Nuvole di Faber

Loredana Perugini - voce,

Simone Bisceglie - batteria,

Gianni Ferrari - chitarra,

Carlo Cammarella - basso.