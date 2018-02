Le Noir et Le Rouge. Malbec vs Tannat

Un match alla Alì vs Foreman quello proposto lunedì 26 febbraio da Magazzino Scipioni. Da una parte il Malbec, dalle antiche origini medievali ma a lungo sconosciuto perché chiamato con oltre un migliaio di sinonimi, dall’altra il Tannat, per anni considerato un vitigno minore, ribelle e guascone, dallo spirito indomito.



Le Noir et le Rouge a confronto.



Menù:

- Arrosticino di pollo e ananas;

- Crostone di radicchio, speck e taleggio;

- Vellutata di fagioli borlotti;

- Gnocchi con ragù d'anatra;

- Quadrotti con fagiano e tartufo;

- Stracotto di capocollo al vino rosso;

- Pecorino fumè di Gavoi



Aziende vinicole:

Château Haut-Monplasir, Domaine de Joy, Herbe Sainte, Château d'Aydie



Prezzo: 45 €



Alcuni piatti o aziende vinicole potrebbero variare in base alla reperibilità e stagionalità delle materie prime e dei prodotti.