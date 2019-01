Le musichall in tour. Uno spettacolo sfacciatamente divertente

Creazione e ideazione Arturo Brachetti

Regia Stefano Genovese

Coreografie di Cristina Fraternale Garavalli

Direzione musicale di Giovanni Maria Lori

Scenografie di Lorenzo Cutuli Costumi di Robert Richattau

Una produzione di Art9 in collaborazione con Arte Brachetti





Leggero e intelligente, dissacrante e insolito, sfacciato e poetico, ricco e decadente.



Tutto questo è Le Musichall in Tour, uno spettacolo che propone una girandola di artisti, quattordici, dalla formazione eclettica che portano in scena personaggi grotteschi, quasi felliniani.



Il tutto su un palco che potrebbe essere quello di un kabarett della Berlino degli anni ’30. Un’insolita alchimia ha creato una compagnia d’eccezione fatta di poeti gaglioffi, nani farlocchi, cantanti malinconici, acrobati improbabili, sorprendenti soubrette, comici ridicoli, illusionisti disillusi e ballerine di can can. Il Maestro di Cerimonie Diego Savastano ci intrappola e lega il duo comico Le due e un Quarto (Silvia Laniado e Martina Soragna), l’illusionista Filiberto Selvi (campione italiano di magia 2017), il performer Peter Welters, il clown metropolitano Benjamin Delmas alias Mr. Bang e i ballerini Ilaria Anania, Arianna Capriotti, Valentina Lideo, Martina Mattei, Linda Valerio, Shinai Ventura, Jesus Bucarano, Francesco Gerbi.



Ne viene fuori uno spettacolo frizzante, comico, goliardico e ammiccante, a tratti onirico e surreale. Le Musichall in tour, partito dal teatro che gli ha dato il nome dove è stato accolto da un grande successo, travolge il pubblico con tante storie diverse che sono in grado di divertire con 90’ di show… sfacciatamente divertente.



Le Musichall di Torino è il teatro delle varietà con la direzione artistica di Arturo Brachetti, il maestro internazionale del quick change e l’attore teatrale italiano oggi più celebre al mondo. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Arte Brachetti srl e l’Opera Torinese del Murialdo, con l’obiettivo di rivitalizzare quelle forma di spettacolo popolare e coinvolgente, di arte varia, teatrale e musicale, in cui è protagonista un intrattenimento leggero, divertente e di qualità, trasversale per proposte e per discipline, internazionale nell’approccio, capace di accogliere quelle realtà che faticano a trovare un luogo perché sono ‘altro’ rispetto alle tradizionali etichette, non rientrando negli schemi classici.