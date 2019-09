Le Mura Aureliane, da Porta Latina a Porta San Sebastiano

Un itinerario alla scoperta del tratto di Mura Aureliane che va da Porta Latina a Porta San Sebastiano, dove sarà possibile anche entrare, per scoprire l’interessante museo allestito all’interno. Si scopriranno così molti segreti sulle fortificazioni di epoca romana, sul sistema difensivo e sulle trasformazioni subite nel corso dei secoli. Una passeggiata da non perdere per tutti gli appassionati di storia, archeologia o anche solo per chi vuole conoscere meglio il quartiere, ricco di bellezze e suggestioni.



Quando

Sabato 07 Settembre 2019 ore 10:00

Dove

Via di Porta Latina, davanti all’ingresso del Parco degli Scipioni

Quanto

Quota di partecipazione euro 8 a persona. Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/porta-latina-porta-san-sebastiano-e-mura-aureliane-roma/