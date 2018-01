LE MIRABOLANTI AVVENTURE DI ALICE

adattamento di Stefano Romani



libero adattamento da

“Alice nel paese delle meraviglie”di Lewis Carroll



Regia: Erika Manni

Attori: Teatro Pantegano

Adatto ai bambini: dai 4 ai 11 anni



Se improvvisamente una persona dimenticasse tutte le parole del mondo, come farebbe a farsi capire? Con questo interrogativo si apre la pièce

reinterpretata dall'associazione teatrale Teatro Pantegano di Roma di Le mirabolanti avventure di Alice, tratto da “Alice nel paese delle

meraviglie”di Lewis Carroll. Infatti nel mondo infantile, nella realtà adolescenziale e per tutto il percorso di crescita delle persone le

PAROLE sono importanti, eppure a volte dimentichiamo quelle GIUSTE.

L'insicurezza e la solitudine spesso ci rendono vulnerabili ed improvvisamente ci ritroviamo senza PAROLE per ESPRIMERCI: ecco allora

che Alice, in solitaria, in una giornata di pioggia qualunque, trova dei piccoli amici strampalati che la aiuteranno a trovare quella

SICUREZZA ormai perduta che le permetterà addirittura di affrontare una terribile regina. IL CORAGGIO DEL CUORE, che ognuno di noi serba

dentro di sé, come unico mezzo per ESSERE SE STESSI, VIVERE IN ARMONIA CON GLI ALTRI e soprattutto....uno luogo sicuro per serbare le PAROLE: le PAROLE DEL CUORE, appunto, che non ci tradiscono mai. Quindi i bimbi saranno catapultati in un modo magico, assurdo, buffo e

strampalato, in cui “Dopo il 5....viene il 7” e dove in una stanza da bagno in realtà vive “Una Duchessa che cucina tute da ginnastica...”,

il tutto arricchito da un gran finale con i bambini stessi che comporranno l'esercito di Alice, eroina indiscussa e coraggiosa.



Fino alla fine.