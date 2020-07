La metamorfosi di Pulcinella

Pulcinellarte in collaborazione con Ar.Ma Teatro creano un evento volto a far riscoprire in tutta sicurezza il teatro: sia come spazio scenico dove avvengono vicende dove si ride e si sta bene, sia come spazio fisico gestito in totale e assoluta SICUREZZA.



Si è creato l'evento unico "Arm(i)amoci (di) Teatro e buonumore"

Ar.Ma Teatro resiste e lotta contro le difficoltà del periodo e ospita il teatro, credendo nella sua profonda rivoluzione ed energia.

La Compagnia Pulcinellarte mette così in scena lo spettacolo "Le Metamorfosi di Pulcinella".



Pulcinella è innamorato della capricciosa Palummella e, pur di farsi accettare da lei e dalla sua famiglia, sarà disposto a cambiare vita in mille modi. Ne combinerà di tutti i colori, scontrandosi con il soldato Colanfronio e combinando mille e uno pasticci! Riuscirà Pulcinella a render felice l’eccentrica fanciulla?

E voi quanto sareste disposti a cambiare per amore?



Nel rispetto delle norme sanitarie sul contenimento del contagio da Covid19,

È OBBLIGATORIA la PRENOTAZIONE causa posti limitati

SI GESTIRÀ IL PUBBLICO COL METRO DI DISTANZA

SI PREGA LA PUNTUALITÀ per evitare code



Per le prenotazioni e info:

06 3974 4093

oppure al

‪3922550631‬